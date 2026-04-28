سيتي.. 3 مواجهات حاسمة في أسبوع

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، أن مباراة فريق مانشستر سيتي المؤجلة أمام كريستال بالاس، ستلعب يوم 13 مايو المقبل، وهي واحدة من ثلاث مواجهات حاسمة سيخوضها السماوي في غضون سبعة أيام من أجل تحقيق الثلاثية المحلية، الموسم الجاري.

ويحتل سيتي المركز الثاني بفارق ثلاثة نقاط عن أرسنال، مع نهاية الجولة الـ 34، وفي حال فوز الفريقين في كل مبارياتهما حتى نهاية الموسم فسيتساويا نقطيًا وسيتم حسم اللقب عن طريق فارق الأهداف.

وسيخوض سيتي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي بعد ثلاثة أيام من تلك المواجهة على ملعب ويمبلي، قبل أن يحل ضيفًا على بورنموث يوم 19 من الشهر نفسه. علمًا أنه كان قد توج ببطولة كأس الرابطة.

وكان من المقرر أن تنظم مباراة سيتي وبالاس في وقت مباراة نهائي كأس الرابطة، الشهر الماضي، كما تأجلت مواجهة بورنموث أيضًا بعدما فاز سيتي، السبت، على ساوثهامبتون ليتأهل لنهائي كأس الاتحاد.