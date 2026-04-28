ضمك يبعد أريلسون وأوكيتا عن الهلال

فضّل البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، ادّخار مواطنه أريلسون سامبايو، رأس الحربة، والجناح الكونغولي جوناثان أوكيتا على مقاعد البدلاء، مطعمًا تشكيله الأساسي بستة أسماء أجنبية فقط في مواجهة الهلال، الثلاثاء، لحساب الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

وخلافًا للمباراة الماضية، التي فاز فيها على الأخدود 2ـ0، يبدأ الفريق الجنوبي المباراة دون أريلسون وأوكيتا، وكذلك سنوسي هوساوي، الظهير الأيمن.

وتخلو القائمة من هوساوي، فيما يجلس البرازيلي والكونغولي على مقاعد البدلاء، ويشارك بدلًا من الثلاثي عبد الرحمن الخيبري، الظهير الأيمن، وخالد السميري، لاعب الوسط، وضاري العنزي، الجناح الأيسر.

ويظهر السميري في التشكيل للمرة الثالثة فقط منذ بداية الدوري، بعد مشاركته أساسيًا أمام الحزم ذهابًا وإيابًا.

ويبدأ الفريق المباراة، التي يحتضنها ملعب «المملكة أرينا»، معقل الهلال، بالبرازيلي كيوين سيلفا، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع عبد الرحمن الخيبري، والمغربي جمال حركاس، والجزائري عبد القادر بدران، وعبد الرحمن العبيد.

ويلعب في الوسط طارق عبد الله، وخالد السميري، والغيني مورلاي سيلا، بينما يتكون الهجوم من الأرجنتيني فالنتين فادا، والإيفواري ياكو ميتي، وضاري العنزي.

ويحتل ضمك المركز الـ 15 في جدول الترتيب، متقدمًا على منطقة الهبوط بفارق ثلاث نقاط.