قبل الكلاسيكو.. جيسوس يؤجل قرار الأجانب الثمانية

أرجأ البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، قرار اختيار الأجانب الثمانية المشاركين في لقاء الكلاسيكو أمام الأهلي، الأربعاء في قمة الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، إلى الاجتماع الفني الذي يسبق المواجهة وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن القائمة التي اعتمدها المدرب البرتغالي للقاء الأهلي والمكونة من 21 لاعبًا ضمت تسعة محترفين أجانب ينتظر أن يستبعد منهم واحدًا حسب اللائحة التي تجيز إشراك ما لا يزيد عن ثمانية أجانب في المباراة.

والأجانب التسعة هم: البرازيلي بينتو ماتيوس حارس المرمى، الفرنسي محمد سيماكان، ومواطنه كيسنجلي كومان، الإسباني إنييجو مارتينيز، الكرواتي مارسيلو بروزفيتش، البرازيلي إنجيلو جابرييل، السنغالي ساديو ماني، الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيليش.

وفضلًا عن الأجانب الثمانية، تألفت قائمة الفريق النصراوي لموقعة الكلاسيكو من كل من نواف العقيدي وعبد الرحمن العتيبي حارسي المرمى، سلطان الغنام، نواف بوشل، نادر الشراري، عبد الإله العمري، عبد الرحمن غريب، علي الحسن، عبد الله الخيبري، سعد الناصر، أيمن يحيى، وعبد الله الحمدان.

واختتم الفريق النصراوي تحضيراته على مركز «دار النصر» التدريبي، الثلاثاء، وتركزت الحصة التدريبية في غالبيتها على النواحي الفنية، واختتمت بمناورة طبق من خلالها البرتغالي جيسوس عددًا من الجمل التكتيكية التي يرغب في انتهاجها أمام الفريق الجداوي.

ويتصدر النصر الترتيب العام للدوري برصيد 76 نقطة، بينما يأتي الأهلي ثالثًا بـ66 نقطة، علمًا أن لديه مباراة مؤجلة مع الفتح.