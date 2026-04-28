الشباب والفتح يكرران سيناريو 2021ـ2022

فرض فريق الشباب الأول لكرة القدم التعادل 1ـ1 أمام ضيفه الفتح، الثلاثاء، على ملعب أرينا SHG، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، ليكرّر الفريقان سيناريو موسم 2021ـ2022، بعد فوز الفتح ذهابًا 2ـ0، وتعادلهما إيابًا 1ـ1، وهو ما تكرر في الموسم الجاري بالنتيجتين نفسيهما.

وتُعد هذه المرة الثالثة، التي يفوز فيها الفتح على الشباب في الدور الأول، ثم يتعادلان في الدور الثاني، إذ حدث ذلك موسم 2008ـ2009 حين كسب الفتح مواجهة الذهاب 2ـ1، قبل أن يتعادلا إيابًا 2ـ2، و2021ـ2022، والموسم الجاري.

وتقدّم الفتح أولًا عن طريق الجزائري سفيان بن دبكة من ركلة جزاء عند الدقيقة «36»، لينهي الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أدرك الشباب التعادل «74»، بعدما سجّل المغربي مروان سعدان، مدافع الفتح، هدفًا بالخطأ في مرماه.

ورفع الفتح رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر، متقدمًا بفارق الترتيب على الشباب، صاحب المركز الثاني عشر، بالرصيد ذاته.

ويستضيف الفتح نظيره نيوم، السبت 2 مايو، فيما يلاقي الشباب فريق التعاون، الأحد 3 مايو، على ملعبه.