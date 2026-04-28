هالاند يصدم ريال وبرشلونة

حسم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الجدل حول انتقاله إلى الدوري الإسباني، مؤكدًا تمسكه بمشروع ناديه، وعدم رغبته في خوض أي تحديات جديدة.

وكان اللاعب، الذي يعد على نطاق واسع أحد أمهر المهاجمين في العالم حاليًا، هدفًا دائمًا للصحافة الإسبانية، حيث أشارت التقارير إلى أن ريال مدريد أو برشلونة قد يسعيان لضمه الفترة المقبلة.

وبعد توقيعه عقدًا تاريخيًا مع سيتي لمدة عشرة أعوام في يناير 2025، أكد هالاند أنه يرى مستقبله طويل الأمد مع الفريق السماوي، وقال في تصريحات لشبكة «إي أس بي أن» espn الثلاثاء: «لا رغبة لديه في خوض تحد جديد في مكان آخر، والمشروع الجديد الذي يبنى في سيتي لا يزال البيئة المثالية لتطوري الشخصي والمهني».

وأضاف: «أنا سعيد للغاية وأتطلع إلى المستقبل، لأنني أعتقد أنها أوقات مثيرة لمانشستر سيتي ناديًا ولي لاعبًا أيضًا. أتطلع لمواصلة مسيرتي مع فريقي الحالي».

كما وجه اللاعب تحذيرًا شديد اللهجة لبقية فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن فترة التحول الأخيرة التي يمر بها سيتي تقترب من نهايتها.

وعلى مدار الأشهر الـ18 الماضية، ضم مدرب سياي، الإسباني بيب جوارديولا، عددًا من المواهب الجديدة، من بينهم حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما، وقلب الدفاع الإنجليزي مارك جيهي، وصانع اللعب الفرنسي ريان شرقي.

ويعتقد هالاند أنه مع تأقلم أولئك اللاعبين تمامًا مع متطلبات الكرة الإنجليزية ونظام المدرب الصارم، سيصبح الفريق قوة لا يستهان بها. وأضاف: «لقد شهدنا تغييرات كثيرة خلال العامين الماضيين، أو بالأحرى خلال العام الماضي. هناك العديد من اللاعبين الذين قضوا هنا فترة طويلة. لذا، يحتاج اللاعبون الجدد إلى بعض الوقت للتأقلم».

واختتم هالاند تصريحاته: «ليس من السهل على أي شخص الانتقال إلى دوري أو بلد جديد، أو أي شيء من هذا القبيل. يحتاج الأمر إلى وقت للتكيف. أعتقد أنها أوقات مثيرة، وأتطلع بشوق لأن أكون جزءًا منها».

ويتطلع سيتي للتتويج بالثلاثية المحلية، الموسم الجاري، حيث أحرز لقب كأس رابطة الأندية المحترفة، كما بلغ نهائي كأس الاتحاد، وسيواجه تشيلسي الشهر المقبل في النهائي، بينما يحتل المركز الثاني في الدوري خلف أرسنال بفارق ثلاث نقاط، مع مباراة منقوصة.