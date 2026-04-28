ويسا خارج اهتمامات نيوكاسل

أبدى نادي نيوكاسل الإنجليزي استعداده لبيع الكونجولي الديمقراطي يوان ويسا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أخفق في الظهور بالشكل المطلوب على الرغم الآمال الكبيرة، التي كانت معقودة عليه لخلافة السويدي ألكسندر إيساك.

وانضم ويسا «29 عامًا» لنيوكاسل في نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، من برينتفورد، لتعويض رحيل إيساك لليفربول، لكنه عانى من أجل ترك بصمته مع الفريق، بعد سلسلة من الإصابات، إضافة للتغييرات التكتيكية للمدرب إيدي هاو.

ووفقًا لموقع «ذا أثلتيك»، الثلاثاء، يعتزم نيوكاسل البحث بجدية عن إمكانية بيع ويسا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، فعلى الرغم من الاستثمار الكبير الذي تم ضخه قبل ثمانية أشهر فقط، فإن إدارة النادي مستعدة لبيعه حتى لو كان ذلك يعني تكبد خسارة فادحة.

وكانت التوقعات عالية مع وصول ويسا إلى ملعب «سانت جيمس بارك»، حيث ورث القميص رقم 9 الشهير، الذي ارتداه أساطير نيوكاسل، مثل آلان شيرر، لكن هذه الخطوة سرعان ما تحولت إلى كابوس لكل من اللاعب والنادي، إذ فشل اللاع في استعادة مستواه، الذي جعله أحد نجوم برينتفورد، الموسم الماضي.

وتعثر موسم ويسا قبل أن يبدأ فعليًا، فقد تسببت إصابة الركبة، التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في عدم ظهوره الأول رسميًا إلا في ديسمبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، لم يشارك سوى في 24 مباراة، وظل حبيس مقاعد البدلاء في أغلب الأحيان، وشارك أساسيًا في مرة واحدة فقط من آخر 16 مباراة خاضها مع نيوكاسل، مسجلًا ثلاثة أهداف.

ومع احتلال نيوكاسل المركز الـ 14 حاليًا في الدوري الممتاز، ومواجهته موسمًا دون مشاركات أوروبية، أصبحت إعادة بناء الفريق والامتثال للوائح المالية أولوية قصوى قبل فترة الانتقالات الصيفية.

وأيد هاو بيع ويسا، معترفًا بالصعوبات التي واجهها اللاعب خلال عامه الأول. وأشار في تصريحات صحافية قبل مباراة فريقه ضد برايتون، السبت المقبل، إلى أن موسم ويسا المتقطع حال دون رؤية مستواه الحقيقي، ولا يزال متفائلًا بشأن موهبته، لكنه لا يضمن بقاءه.

وقال: «الأمر الأكثر صعوبة بالنسبة لويسا هو أنه بعد عودته من الإصابة، كان لديه رغبة جامحة في العودة سريعًا وإظهار قدراته للجميع، لكننا لم نتمكن من تدريبه بالطريقة المعتادة».

وأضاف: «لقد كانت عودته متقطعة للغاية، ولم نر أفضل ما لديه. أعتقد أن فترة الإعداد للموسم الجديد ستظهر أفضل ما لديه حقًا».