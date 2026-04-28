«المملكة أرينا» يدشن ظهور دونيس

سجّلت مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم وضيفه ضمك، الثلاثاء، الظهور الأول لليوناني جورجيوس دونيس بصفته مدربًا للمنتخب السعودي.

وخلال المباراة، رصدت «الرياضية» حضور اليوناني في مدرجات ملعب «المملكة أرينا»، معقل الهلال، لمتابعة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى المنتخب.

وأعلن الاتحاد السعودي، الخميس الماضي، تعيين دونيس مدربًا لـ «الأخضر»، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وباشر المدرب مهمة مراقبة اللاعبين على الطبيعة، بدءًا من مباراة الهلال وضمك في الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

وسبق لليوناني تدريب الهلال، وقاده لتحقيق كأس الملك وولي العهد والسوبر بين عامي 2015 و2016.