نيوم والحزم يسجلان التعادل الأول

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على مواجهة فريق نيوم الأول لكرة القدم وضيفه الحزم خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن مباريات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، الثلاثاء.

ويعد التعادل الأول من نوعه خلال مواجهة الفريقين تاريخيًا في المسابقات كافة، إذ يتفوق نيوم في 4 مواجهات مقابل انتصار وحيد للحزم.

ورفع نيوم رصيده إلى 40 نقطة متقدمًا في المركز الثامن، فيما الحزم الذي يملك 38 نقطة وضعته في المركز التاسع مع تبقي 4 جولات على النهاية.

وفاجأ أصحاب الأرض ضيوفهم بهدف مبكر عن طريق الجزائري سعيد بن رحمة، وذلك بعد 7 دقائق فقط على صافرة البداية، وانتهى عليه شوط المباراة الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، احتسب عبد الله الحربي حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ميسي لاعب نيوم بعدما تعرض للعرقلة من إلياس لاعب الحزم، لكن ألكسندر لاكزيت وضع الكرة خارج المرمى عند الدقيقة 48 ليهدر فرصة تسجيل الهدف الـ12 له مع الفريق.

وجاء رد الضيوف سريعًا بعد ركلة الجزاء المهدرة بهدف تعادل عن طريق عبد الله الشنقيطي عند الدقيقة 58، مسجلًا أول أهدافه مع الفريق الموسم الجاري.

ويحل نيوم ضيفًا على الفتح السبت المقبل، بينما يستقبل الحزم نظيره الهلال في اليوم ذاته لحساب الجولة المقبلة.