بن زكري: طموح الشبابيين البقاء في «روشن»

أكد الجزائري نور الدين بن زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، أن فريقه بدأ مواجهة الفتح، التي جمعتهما على ملعب أرينا SHG ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، بصورة جيدة وكان قريبًا من افتتاح التسجيل، مشيرًا إلى أن إهدار الفرص أدخل اللاعبين في مرحلة من الشك قبل استقبال هدف من ركلة جزاء.

وقال الجزائري: «بدأنا المباراة بطريقة جيدة، وكان من الممكن أن نفتتح التسجيل، وهذا كان سيسهل علينا مجريات اللقاء، لكن هاجس إضاعة الفرص أدخلنا في مرحلة من الشك، وبعد ذلك استقبلنا هدفًا من ركلة جزاء، نتيجة خطأ لا يُفترض أن يصدر من لاعب محترف».

وأوضح أن فريقه تحصل على عدة فرص محققة دون ترجمتها إلى أهداف: «المشكلة أننا تحصلنا على أكثر من فرصة للتسجيل، منها ثلاث فرص مؤكدة، لكن لم تُسجل، هل المطلوب مني تسجيلها؟ عملي أن أحمي مرماي بالتنظيم الدفاعي، ولم يسجل الفتح إلا من ركلة جزاء بخطأ لا يحدث من لاعب محترف، أما في الجانب الهجومي فعملي إيصال الكرة للمهاجمين وهم من يسجل، لكنهم خذلوا أنفسهم اليوم ولم يخذلوني أنا أو الشباب».

وأشار إلى أن مطالب جماهير الشباب هذا الموسم تتركز على ضمان البقاء في الدوري: «الجماهير الشبابية كانت تطالب بشيء واحد، وهو بقاء الفريق في الدوري الموسم الجاري، وبدأت أشعر بما يشعر به أنصار الشباب، والذين قد تصل نسبتهم إلى 90 في المئةوممن يطالبون بضمان البقاء فقط».

وختم حديثه: «شخصيًا لا أريد أن أقتنع بفكرة البقاء فقط، بل توقعت أن نلعب على مراكز متقدمة مثل الثامن أو التاسع أو العاشر، لأن هذا الفريق، في ظل هذه الظروف، يملك القدرة على ذلك».