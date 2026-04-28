جوميز: نجحنا في إيقاف خطورتهم

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، صعوبة مواجهة الشباب، التي جمعتهما على ملعب أرينا SHG ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن المنافس يملك لاعبين مميزين قادرين على صناعة الفارق، مبينًا أن ضغط المباريات بخوض لقاء كل ثلاثة أيام أثر على لاعبيه، وجاء ذلك في المؤتمر الصحافي عقب المباراة.

وقال البرتغالي: «كانت المباراة صعبة أمام الشباب، الذي يملك لاعبين مميزين يصنعون الفارق، ونخوض مباراة كل ثلاثة أيام وهذا مؤثر على اللاعبين».

وأضاف: «في الشوط الثاني لم تكن الفكرة أن ندافع أكثر أو نتراجع، بالعكس كنا أفضل، ونجحنا في إغلاق المساحات في نصف الملعب دفاعيًا، خاصة أن الشباب مميز في هذه المنطقة».

وزاد جوميز: «يجب ألا ننسى أننا نلعب أمام فريق كبير، فعلى الرغم من مستواه هذا الموسم إلا أنه يملك لاعبين على مستوى عالٍ، وحتى في أسوأ فتراته قادرون على صناعة الفارق، لكننا نجحنا في الحد من خطورته».

وختم حديثه: «حرصنا على إشراك لاعبين من الأكاديمية لأنهم يستحقون الفرصة».