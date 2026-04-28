بـ «الشجاعة والقلب».. أتلتيكو يطرق أبواب النهائي الرابع

يقترب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم من بلوغ النهائي الرابع في دوري أبطال أوروبا، ورفع الكأس ذات الأذنيين للمرة الأولى، على وقع احتفاله بالذكرى الـ 123 لتأسيسه، عندما يستقبل أرسنال الإنجليزي في ذهاب نصف النهائي، الأربعاء.

وبلغ أتلتيكو نهائيات دوري الأبطال ثلاث مرات من قبل، في 1974 أمام بايرن ميونيخ، و2014 و2016 في مواجهة جارهم ريال مدريد، لكنه في كل مرة يعود بالخيبة.

وفي أول مباراة له على ملعبه بعد خيبة نهائي كأس الملك، أمام ريال سوسيداد بركلات الترجيح، استقبل مشجعو أتلتيكو الفريق في برودة، السبت. وقال الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب الفريق: «الجماهير لا تحتاج لرسائل.. ما يحتاجونه هو الفوز».

لكن بعد الفوز على ضيفهم أتلتيكو بلباو 3ـ2، وهو الانتصار الثاني فقط لأتلتيكو في مبارياته التسع الأخيرة في جميع المسابقات، تحسّنت الأجواء.

وأوضح الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم الفريق، في تصريحات صحافية الإثنين: «علينا أن نتجاوز هذه الصدمة، ونبذل قصارى جهدنا للوصول إلى النهائي».

وستتيح مباراة أرسنال فرصة للتعويض الفوري، وبحلول الأربعاء، ستكون الأجواء حماسية للغاية، كما كانت في مباراة الإقصاء من ربع النهائي أمام برشلونة على الرغم من خسارته على ملعبه 1ـ2 إيابًا، مستفيدًا من فوزه 2ـ0 ذهابًا.

وعندما تكون الظروف مواتية، أثبت أتلتيكو على ملعبه قدرته على سحق أي فريق. لقد اكتسح برشلونة برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، وحقق فوزًا كبيرًا على الريال 5ـ2 في وقت سابق من الموسم الجاري.

كان من المفترض أن تُنهي هذه المباريات، إلى جانب العديد من المباريات الأخرى، الأسطورة القائلة إن فريق سيميوني يلعب بأسلوب اللعب الدفاعي الكئيب الذي كان أساس نجاحه في النصف الأول من فترته التي امتدت 14 عامًا.

لكن ما لا يقبل المساومة، الآن وفي الماضي ودائمًا بالنسبة لسيميوني، حماس فريقه، وجديته في العمل، وروحه التنافسية، وقدرته على تحمل الصعاب عند الضرورة أمام فرق أقوى. وأردف: «لقد وصلنا إلى هذه المرحلة بفضل أسلوبنا التنافسي، ولم يوقفنا شيء حتى الآن».

ويتمثل الفريق شعار «الشجاعة والقلب»، وحتى في الهجوم، يسعى أتلتيكو إلى إلحاق الضرر بالمنافس بفضل قوته وسرعته.

وأكد ألفاريز، الذي سدد كرتين في العارضة خلال الهزيمة أمام أرسنال 0ـ4 في دور المجموعة الموحدة، أكتوبر الماضي، أنه جاهز بنسبة 100 في المئة، لكن الفريق سيفتقد بابلو باريوس، لاعب الوسط النشيط المصاب.