أمام ضمك.. الهلال ينهي انتظار 4 أعوام بهدف سافيتش

فاز فريق الهلال الأول لكرة القدم بمباراتيه مع ضمك، للمرة الثانية فقط في دوري المحترفين، وبعد انتظار دام 4 أعوام، بفضل هدف وحيد حسم المواجهة التي جرت بينهما، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 30، على ملعب «المملكة أرينا»، معقل «الأزرق».

وجاء الهدف بتوقيع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الوسط، في الدقيقة 18 من المباراة.

وقبل 3 أشهر، فاز الهلال بمباراته مع الفريق الجنوبي على ملعبه بهدفين نظيفين لحساب الجولة الـ 13.

وحقق الفريق العاصمي «العلامة الكاملة» من مباراتيه مع ضمك في نسخة واحدة من دوري المحترفين، مثلما حدث من قبل مرة واحدة تعود إلى موسم 2021ـ2022، حين فاز 2ـ0 و4ـ2.

ورفع الهلال رصيده إلى 71 نقطة، وضيق الفارق الذي يفصله عن النصر المتصدر إلى 5 نقاط.

من جهته، توقف رصيد ضمك عند 26 نقطة، وبقي في المركز الـ 15، بفارق 3 نقاط عن الرياض، شاغل أقرب مواقع الهبوط.

وبإمكان الرياض معادلة ضمك بشرط انتصاره على القادسية، الأربعاء، في المباراة التي ستجمعهما ضمن الجولة.