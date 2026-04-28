بثلاثية النجمة.. الخليج يعود إلى طريق الانتصارات

استعاد فريق الخليج الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات، بعد تغلبه على ضيفه النجمة 3ـ1، الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، بعد تعثره في آخر ثلاث مباريات بالخسارة أمام النصر 0ـ5، والتعادل مع الخلود 2ـ2، والخسارة من الفتح 0ـ1.

وافتتح النرويجي جوشوا كينج التسجيل للخليج مبكرًا عند الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك اللوكسمبورجي أنتوني موريس التعادل للنجمة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1ـ1.

وفي الشوط الثاني، عاد كينج ليضع الخليج في المقدمة مجددًا عند الدقيقة 52، قبل أن يعزز الإسباني باولو فيرنانديز النتيجة بالهدف الثالث، مؤكدًا تفوق فريقه.

وبهذا الفوز، رفع الخليج رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد النجمة عند 11 نقطة في المركز الأخير، متلقيًا خسارته الـ23 في الدوري، ليصبح على بُعد خسارتين من معادلة رقم الرائد في الموسم الماضي 2024ـ2025، عندما تلقى 25 خسارة، مع تبقي أربع جولات على نهاية الموسم الجاري.