إل مايسترو: النجمة بلا قوة ولا أداء

أوضح الإنجليزي نيستور إل مايسترو، مدرب فريق النجمة الأول لكرة القدم، في المؤتمر الصحافي عقب الخسارة من الخليج 1ـ3، أنه غير راضٍ عن أداء فريقه ونتيجة المباراة، مؤكدًا أن الفريق يحاول دائمًا العودة في المباريات، لكن دون نجاح، سواء في هذه المواجهة أو في المباريات السابقة.

وأضاف: «النجمة افتقد اليوم القوة والأداء، وهما العاملان الرئيسان خلف الخسارة، والجانب النفسي يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل صعوبة تحفيز اللاعبين بعد تأكد الهبوط».

وأكد نيسترو: «قيادة فريق في مثل هذه الظروف تعد أمرًا بالغ الصعوبة، وسنعمل خلال ما تبقى من الموسم على تقديم عمل إيجابي، والسعي للظهور بشكل أفضل في الجولات المقبلة».