بويت: جزائية النجمة وترتنا

أكد الأوروجوياني جوستافو بويت، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، في المؤتمر الصحافي عقب الفوز على النجمة 3ـ1، أن فريقه كان بحاجة ماسة إلى الانتصار، مشيرًا إلى أن البداية جاءت مميزة قبل أن تتأثر بتفاصيل المباراة.

وأوضح بويت أن احتساب ركلة جزاء على فريقه تسبب في حالة من التوتر داخل الملعب، مبينًا أنه لا يعلم كيف تم احتسابها، ما أثر على نسق الفريق خلال الشوط الأول.

وأضاف أنه أجرى عددًا من التغييرات بين الشوطين، أسهمت في عودة الفريق وتسجيل هدفين، مؤكدًا أن الأداء تحسن بشكل واضح في الشوط الثاني.

وأشار مدرب الخليج إلى أن الفريق سيدخل المباراة المقبلة بأريحية أكبر بعد هذا الفوز، مبينًا أنهم يتطلعون إلى استمتاع اللاعبين بالمباريات المتبقية، على الرغم من ضمان البقاء في الدوري.

واختتم بويت حديثه بالتأكيد على أن لدى الفريق أهدافًا فيما تبقى من الموسم، وأنه يتطلع لرؤية ردة فعل اللاعبين ومستواهم في الجولات المقبلة.