في الرمق الأخير.. الطائي يعود بنقاط الزلفي

قاد الكرواتي دينو خليلوفيتش، لاعب فريق الطائي الأول لكرة القدم، فريقه إلى انتصار ثمين 2ـ1 على الزلفي عندما سجل هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الثاني، ضمن مباريات الجولة 31 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

وتقدم الطائي بهدف السبق عن طريق الألماني تورليس كنول من ركلة جزاء عند الدقيقة 25، انتهى عليه شوط المباراة الأول.

وعادل ريان البلوشي، لاعب الزلفي، النتيجة لفريقه عند الدقيقة 84.

وعندما بدت المباراة تمضي نحو التعادل كان للكرواتي خليلوفيتش رأي آخر بتسدية من خارج حدود منطقة الجزاء سكنت شباك أصحاب الأرض عند الدقيقة 90+4.

ورفع الطائي رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع، بينما بقي الزلفي عند 43 نقطة في المركز الثامن مع تبقي ثلاث جولات على النهائية.