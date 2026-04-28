ريشة: الحكم حرم ضمك من ركلتي جزاء

حُرِم فريق ضمك الأول لكرة القدم من ركلتي جزاء في مباراته مع الهلال، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، حسب رأي المصري محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لـ «الرياضية».

وأكد ريشة تغاضي الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش عن ركلتي جزاء لضمك في الدقيقتين 38 و57 من المباراة التي انتهت هلالية بهدف نظيف سجله الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الوسط.

وشرح المحلل الحالة الأولى قائلًا: «يوجد دعس من سافيتش على قدم منافسه حركاس، ولا أعلم سبب عدم تدخل غرفة تقنية VAR لتنبيه الحكم حتى يراجع المخالفة ويحتسب ركلة الجزاء».

وسقط المغربي جمال حركاس، مدافع الفريق الجنوبي، داخل منطقة جزاء الهلال جراء الاحتكاك، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب، كما لم يستدعه مسؤول VAR.

وعن الحالة الثانية، التي شهدت احتكاك المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، مع الأرجنتيني فالنتين فادا، لاعب وسط ضمك، قال ريشة: «فادا نجح في المرور بالكرة، ثم تدخل بونو وأعاقه بالقدم واليد، وكان يجب على مسؤول VAR استدعاء الحكم لمراجعة اللعبة واحتساب ركلة جزاء».

وأضاف: «بونو لا يستحق الطرد لأنه كان في تنافس مع فادا على الوصول إلى الكرة».

ومرت هذه الحالة أيضًا دون مراجعة على شاشة تقنية VAR خارج خطوط العشب، واستمر اللعب بصورة طبيعية.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 71 نقطة، مضيقًا الفارق الذي يفصله عن النصر المتصدر إلى 5 نقاط.