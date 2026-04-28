يايسله يعتمد 8.. جيسوس يفضّل أنجيلو

رجحت مصادر خاصة بـ«الرياضية» غياب الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، عن لقاء الكلاسيكو أمام الأهلي، الأربعاء، في قمة الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

وطبقًا للمصادر ذاتها، يتجه البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، إلى اختيار البرازيلي أنجيلو على حساب الإسباني، لكن ذلك لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن.

وسيتخذ جيسوس قراره النهائي بخصوص الأجانب الثمانية، المشاركين في قائمة الفريق النصراوي لموقعة الكلاسيكو خلال الاجتماع.

ويتصدر النصر الترتيب العام للدوري برصيد 76 نقطة.

وفي جانب الفريق الغربي، يفاضل الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بين فراس البريكان، وزياد الجهني، للبدء في قائمة الخضر الرسمية للكلاسيكو بوقت حدد فيه الأجانب الثمانية، الذين ينتظر خوضهم المواجهة، وهم: السنغالي إدوارد ميندي، والتركي ميريح ديميرال، والبرازيليان روجير إيبانيز وويندرسون جالينو، والفرنسي فالنتين أتانجانا، والإيفواري فرانك كيسيه، والجزائري رياض محرز، والإنجليزي إيفان توني.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في قائمة دوري المحترفين برصيد 66 نقطة، منقوصًا مباراة، وبفارق 10 نقاط عن النصر المتصدر.