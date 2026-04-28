البكيرية وجدة يعيدان مشهد الدور الأول

خيّم التعادل الإيجابي 1-1 على مواجهة فريق البكيرية الأول لكرة القدم وضيفه جدة خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الأول في ختام مباريات الجولة الـ31 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، الثلاثاء.

وكرر الفريقان نتيجة الدور الأول، والتي جمعت الفريقين 31 ديسمبر الماضي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الشرائع وانتهت بالنتيجة ذاتها.

بادر جدة بتسجيل هدف السبق عن طريق عبد الإله البرية عند الدقيقة 27، انتهى عليه شوط المباراة الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل من ركلة جزاء نفذها بنجاح هشام فايق عند الدقيقة 67.

ووضع كل فريق نقطة في رصيده، حيث رفع البكيرية رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع، وجدة إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر.