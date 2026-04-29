إنزاجي: كرة القدم ليست عادلة

أكّد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، رغبته في تحقيق انتصارات عريضة دائمًا، لكن هذا لا يتاح باستمرار داخل الملعب، معبرًا عن رضاه بالفوز على ضمك 1ـ0، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال: «قدمنا شوطًا أول ممتازًا، تحديدًا في أول نصف ساعة، وخلال تلك الفترة كان بإمكاننا تسجيل هدفين أو ثلاثة».

وأضاف: «كنا أكثر تحفظًا خلال الشوط الثاني ولم نخاطر، وظهرنا بمستوى أقل من الشوط الأول، لكن الأهم الانتصار، وتبقت لنا مباريات مهمة يجب علينا الفوز بها».

وحول سبب هذا التباين في المستوى علق: «مباراتنا الماضية في الدوري فزنا فيها 6ـ0، لكن كرة القدم ليست معادلة سهلة، وتحكمها متغيرات كثيرة».

وتابع: «هذه أول مباراة لنا في الدوري بعد توقف طويل، وكان من المهم الفوز بها، وعلى مستوى الفرص، نحن أكثر من يصنعها في البطولة».

وأكمل: «أريد الفوز بـ4-5-6 أهداف، لكن لا يحدث هذا كل يوم في عالم كرة القدم».

وقلل إنزاجي من احتمالية تعرض البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الفريق، إلى إصابة قوية مبينًا: «حدث احتكاك قبل نهاية المباراة. كان احتكاكًا قويًا، لكن لا توجد خطورة».

وتحدث المدرب عن الإصابة التي يغيب بسببها المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، مفيدًا: «كما أوضحت في السابق، حدث احتكاك بينه وبين أحد زملائه قبل مباراة السد القطري، وتكوّن تجمع دموي تحت الجلد، حاولنا علاجه، وبخبرتي 30 عامًا لم أشاهد مثل هذه الإصابة النادرة. كلنا نعرف دوره، وهو مهم جدًا لنا، ونأمل أن يستعيد عافيته».

وأبدى الإيطالي ثقته في الطاقم الطبي مشددًا: «الفريق الطبي لدينا ممتاز ولا شك لدي في ذلك».

واعترف بتفاوت مستويات الفريق، متعذرًا ببدء معسكر الإعداد متأخرًا لضرورة منح اللاعبين راحة، بسبب كأس العالم للأندية.

وبرأ طريقة الإعداد البدني من التسبب في الإصابات مؤكدًا حدوثها «نتيجة احتكاكات لا علاقة للعمل البدني فيها»، واستشهد بكوليبالي ومالكوم وكذلك ناصر الدوسري الذي «تعرَّض لانتكاسة في إصابته».

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 71 نقطة، مضيقًا الفارق الذي يفصله عن النصر المتصدر إلى 5 نقاط.