أرتيتا: سلاحنا الثقة والرغبة

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن الوقت قد حان لإظهار مدى جديتهم ورغبتهم في الفوز واغتنام الفرص، وطالب لاعبيه باللعب بثقة في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وأصبح أرسنال على بعد مباراتين فقط للوصول إلى النهائي الثاني في تاريخه بعد 2006 عندما سقط أمام برشلونة الإسباني في باريس العاصمة الفرنسية 1ـ2.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «هذه هي المرحلة التي نطمح إليها، وقد استحققناها بجدارة بالعمل الجاد والشغف والجودة العالية التي قدمناها خلال الأشهر التسعة الماضية».

وأضاف: «حان الوقت الآن لنثبت أنفسنا ونظهر مدى جدارتنا ورغبتنا في الفوز، ولنجعله حقيقة، الفرصة سانحة أمامنا، وعلينا اغتنامها».

وتابع في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «لقد استعدينا من أجل الفوز في المباراة، لا شك في ذلك. ندرك صعوبة المباراة، لكنني أعتقد أننا أظهرنا في أوروبا، على أي ملعب، قدراتنا الحقيقية».

وقال: «لقد كنا ثابتين للغاية، وغدًا علينا أن نلعب بهذه الثقة، وبهذه الرغبة، وبهذه الإرادة. علينا أن نأتي إلى هنا لنفوز بالمباراة».

وتلقى أرتيتا دعمًا كبيرًا، بعدما سافر لاعبه إيبيريتشي إيزي إلى إسبانيا، على الرغم من اضطراره للخروج مصابًا في الشوط الثاني من مباراة نيوكاسل الأخيرة في الدوري.

أما كاي هافيرتز، الذي لم يتمكن أيضًا من إكمال مباراة، السبت الماضي، بسبب إصابة في الركبة، فلم يسافر، بينما لا يزال يورين تيمبر غائبًا عن الملاعب.