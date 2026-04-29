رايس: التجارب صقلت شخصيتنا

حثّ ديكلان رايس، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، زملاءه على «الاستمتاع» بخوض نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في سعيه لإحراز اللقب للمرة الأولى.

ويأمل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا أن يصعد منصة التتويج للمرة الأولى منذ 2004، خاصةً بعدما حلّ وصيفًا في الدوري الممتاز ثلاث مرات متتالية.

ولم يسبق لأرسنال أن تُوّج بلقب المسابقة الأوروبية الأبرز، إذ انتهى ظهوره الوحيد في النهائي بالخسارة أمام برشلونة الإسباني 2006. لكن رفع كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى سيكون ردًا مناسبًا بالقدر ذاته على المشككين في القوة الذهنية لفريق أرتيتا.

ولا يفصل أرسنال سوى سبع مباريات عن أعظم موسم في تاريخ النادي، إذ يتصدر سباق الدوري بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، والمنقوص مباراة.

كما تتبقى ثلاث مباريات في دوري الأبطال إذا بلغ أرسنال النهائي لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي أو بايرن ميونيخ الألماني في بودابست في 30 مايو المقبل.

ويريد رايس من زملائه إثبات أن تجاربهم السابقة صقلت شخصيتهم وجعلتهم أكثر صلابة في سعيهم لكتابة التاريخ. وقال لاعب الوسط الإنجليزي: «خضنا مباريات صعبة خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية على أعلى مستوى، لذا نعرف ما الذي ينتظرنا وما هو مقبل».

وأضاف: «هكذا كان حالنا طوال الموسم، وهذا ما نريده في نهايته.. نحن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فلنستمتع بذلك، ولنخوض التحدي».

ويترقب أرسنال معرفة جهوزية إيبيريتشي إيزي والألماني كاي هافيرتز قبل رحلة مدريد، بعدما خرجا مصابين في نهاية الأسبوع الماضي.

وكان إيزي قد سجل هدفًا جميلًا أمام نيوكاسل منح فيه فريقه الفوز المهم، كما شكّل لاعب الوسط الدولي مصدرًا للإلهام الهجومي في فريق بُني نجاحه على أسس دفاعية صلبة.

ويأمل رايس بشدة أن يكون زميله جاهزًا لمواجهة أتلتيكو، وقال: «هذا بالضبط ما استُقدم من أجله. قلت قبل أسابيع إن تسديداته مذهلة.. يا له من لاعب، ويا له من شخص. سيكون عنصرًا حاسمًا بالنسبة لنا في الأسابيع القليلة المقبلة. نحن بحاجة ماسة إليه».