كاريلي: أوقفنا الهلال.. ومجيئي طوّر ضمك

نوّه البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، بنجاح لاعبيه في إيقاف خطورة الهلال خلال الشوط الثاني، مشيرًا إلى تحسن أداء اللاعبين بعد مجيئه لتولي المهمة فبراير الماضي.

وخلال مؤتمر صحافي بعد الخسارة أمام الهلال بهدف، الثلاثاء، في الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، قال البرازيلي: «كنا نعرف المصاعب التي سنواجهها أمام الهلال، ولم نكن جيدين خلال الشوط الأول وتحسنا في الثاني، وسنتعامل مع مباراتنا في الأسبوع المقبل كأنها نهائي».

وأضاف: «عملنا على الجانب الدفاعي، وتدربنا على إيقاف توغلاتهم، وخلال الشوط الثاني نجحنا في ذلك أكثر من الأول».

وتحدث عن سبل تحسين مردود الفريق بالقول: «لا يوجد أمامنا سوى العمل اليومي كي نتحسن. في 20 مباراة قبل مجيئي كان الفريق يملك 12 نقطة فقط، وبعد قدومي تحصلنا على 14 نقطة. المجموعة تطورت، وربما لو جئت بشكل أبكر، لأصبحت وضعية الفريق أفضل».

وبرر استبدال الجناح الإيفواري ياكو ميتي بشعوره بآلام بين الشوطين، مشيرًا إلى اتخاذه قرار تغييره على الرغم من رغبة اللاعب في الاستمرار.

وعبر كاريلي عن سعادته بمواجهة مواطنه ماركوس ليوناردو، مهاجم الهلال، الذي تدرب من قبل تحت إشرافه موضحًا: «ليوناردو مهاجم ممتاز وهداف، وسبق لي العمل معه في سانتوس، ونملك ذكريات جيدة».

وأوقفت الخسارة رصيد ضمك عند 26 نقطة، وبقي في المركز الـ 15، بفارق 3 نقاط عن الرياض، شاغل أقرب مواقع الهبوط.

وبإمكان الرياض معادلة ضمك بشرط انتصاره على القادسية، الأربعاء، في المباراة التي ستجمعهما ضمن الجولة.