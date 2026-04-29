أخضر المصارعة يودع شاطئية سانيا

اختتم فريق السعودية للمصارعة الشاطئية، الثلاثاء، مشاركته في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة «سانيا 2026»، بعد أن خاض لاعبوه نزالات قوية ضمن أدوار المجموعات والأدوار الإقصائية، وسط منافسة عالية بين المنتخبات الآسيوية المشاركة.

وطبقًا لحساب فريق السعودي على منصة «إكس» بلغ عبد اللطيف البكري في وزن 80 كجم، وريان محمد في وزن +90 كجم، لاعبا فريق السعودية الدور ربع النهائي من منافسات المصارعة الشاطئية، فيما اختتم اللاعب معاذ الرشيدي مشاركته في وزن 70 كجم بعد خوضه نزالات دور المجموعات، ليُنهي أخضر المصارعة الشاطئية مشاركته في الدورة.

ومن جانب آخر، يواصل فريق السعودية لكرة القدم الشاطئية استعداداته لمواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث يلتقي الأربعاء مع نظيره الفلسطيني في مباراة الميدالية البرونزية، بعد أن قدّم مستويات مميزة خلال مشواره في البطولة ونجح في الوصول إلى الأدوار النهائية من المنافسات.