في مباراة الأهداف التسعة.. باريس يكسب البايرن بخماسية

أصبحت مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم وضيفه بايرن ميونيخ الألماني المباراة رقم 14 في قائمة مباريات البطولة التي شهدت تسجيل تسعة أهداف فما فوق منذ منذ إعادة تسمية المسابقة في 1992، بعد أن انتهت لصالح الأول 5-4.



وتتصدر مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وليجيا وارسو البولندي، بدور المجموعات في 22 نوفمبر 2016 القائمة بـ 12 هدفًا. وشهدت مباراتين تسجيل 11 هدفًا وكانتا بين موناكو وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني «8-4» 5 نوفمبر 2005، وبايرن ميونيخ الألماني ودينامو زغرب الكرواتي «9-2» 17 سبتمبر 2024 بحسب «أوبتا».

وسجلت مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة الإسباني في 14 أغسطس 2020 لحساب ربع النهائي أيضًا رقمًا كبيرًا، إذ شهدت عشرة أهداف «8-2»، وهو الرقم الأعلى في مرحلة خروج المغلوب. أما المواجهات التي انتهت بتسعة أهداف فبلغ عددها عشرًا، منها أربعة كان باريس سان جيرمان طرفًا فيها، مقابل اثنتين لبايرن ميونيخ.

تقدم الفريق الألماني أولًا بهدف المهاجم الإنجليزي هاري كين من ركلة جزاء في «17»، بعد عرقلة المدافع الفرنسي مايكل أوليسيه، ليوقع على هدفه رقم 13 في 12 مباراة الموسم الجاري، كما واصل معدله التهديفي المميز بالتسجيل في ست مباريات متتالية.

ورد أصحاب الأرض بهدفي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا «24» بتسديدة متقنة، وهو التاسع له الموسم الجاري، والبرتغالي جواو نيفيز «33». لكن أولسيه أدرك التعادل «41» بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحسم عثمان دمبيلي الشوط الأول لباريس من ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع الكندي الفونسو ديفيز وتم تأكيدها عن طريق حكم الفيديو المساعد VAR.

وعزز حامل اللقب تفوقه في الشوط الثاني بهدف آخر لتصبح النتيجة 5-2 بتسجيله هدفين لكفاراتسخيليا وديمبلي في الدقيقتين 56 و58. لكن بايرن أدرك الموقف بهدفي دايوت أوباميكانو ولويس دياز في الدقيقتين 65 و68 ليحافظ على آماله قبل مباراة الإياب المقررة الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.