سيميوني: الأحلام جميلة.. والواقع في الملعب

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، أنهم سيواجهون أرسنال الإنجليزي، الأربعاء، دون أي ضغوط، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويستعد المدرب الأرجنتيني لتسجيل ظهوره الرابع في المربع الذهبي للمسابقة التي صعد لمباراتها النهائية مرتين عامي 2014 و2016 دون أن يحالفه الحظ بالتتويج بعد أن تفوق عليه جاره ريال مدريد.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحافي الثلاثاء: «ليس لدي أي رغبات. أنا محظوظ لوجودي مع أبنائي وبناتي وزوجتي وأمي. لدي أسباب كثيرة لأكون ممتنََا».

وأضاف: «هذا أمر طبيعي. لكن من الاستثنائي أن نلعب في ما قبل النهائي مرة أخرى. بعد غياب تسعة أعوام، أشارك للمرة الرابعة في هذا الدور خلال 14 عامًا. إنه شيء رائع. لا يصدق».

وأوضح :«هذا الإيمان والحماس، هذه الطاقة المعدية من الجماهير أمر رائع. سنواجه منافسًا قويًا، بارعًا في الكرات الثابتة، وسنذهب للمباراة ونحن مفعمون بالأمل».

وشدد سيميوني :«الأحلام تبدو جميلة، لكن الواقع هو ما يحدث على الأرض، ونأمل أن يحالفنا التوفيق».

وأكد :«لا توجد ضغوط علينا، بل مسؤولية. حماس الاقتراب من هدف كبير، هدف لم يحققه النادي من قبل. يتعين علينا الاستعداد للمباراة. في النهاية، يقرر اللاعبون بناء على خبرتهم وشخصياتهم وأخلاقيات عملهم. نريد أن نلعب بالطريقة التي نتصورها وندفعهم إلى حيث يمكننا إلحاق الضرر بهم».

وتحدث سيميوني عن مهاجمه النرويجي ألكسندر سورلوث، وقال:«إنه لاعب مذهل، يسجل الكثير من الأهداف. عندما يكون في أفضل حالاته، يغير مجرى المباراة. أنا متأكد من أنه سيساعدنا غدًا».

وفيما يتعلق بالنجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، أوضح: «أنا لا أعرف ما يدور في ذهنه. أفهم أنه من الطبيعي أن يرغب أرسنال وبرشلونة وباريس سان جيرمان في ضم لاعب استثنائي مثله. لأنه لاعب رائع حقًا».

أما عن المهاجم الآخر النيجيري أديمولا لوكمان، فاشار إلى أن لقدومه تأثير كبير على الفريق. وأضاف: «إنه يتحسن كثيرًا في الدفاع. سنرى غدًا إن كان سيتعافى، لأنه ما زال يشعر ببعض الانزعاج».