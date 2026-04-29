أمام النصر.. الأهلي يستهدف الانتصار الغائب 5 أعوام

يسعى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى تحقيق انتصارٍ يغيب عنه منذ أكثر من خمسة أعوامٍ أمام نظيره النصر في الرياض، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، عندما يلتقيان، الأربعاء، على ملعب «الأول بارك»، ضمن الجولة الـ 30.

ويعود الفوز الأخير للفريق الجداوي على نظيره العاصمي في ملعبه إلى 12 ديسمبر 2020 حينما تفوَّق عليه 2ـ1 في مباراتهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض ضمن الجولة الـ 8.

وجاءت ثنائية الأهلي في تلك المواجهة عن طريق المغربي إدريس فتوحي في الدقائق «38 و89، فيما أحرز أيمن يحيى هدف النصر الوحيد في تلك المباراة.

وبعدها، لعب الفريقان 3 مبارياتٍ في الرياض على صعيد منافسات الدوري دون أن يتمكَّن الأهلي من تحقيق الفوز، إذ كسب النصر مباراة، وانتهت مواجهتان بالتعادل.

ويتفوق النصر تاريخيًا على مضيفه في دوري المحترفين، إذ التقيا 33 مرة سابقة، فاز النصر في 12 مباراة، وفاز الأهلي في 10 مباريات، وحضر التعادل في 11 مباراة أخرى، سجل خلالها هجوم النصر 51 هدفًا، بينما سجل هجوم الأهلي 50 هدفًا.

ويتربع النصر على الصدارة برصيد 76 نقطة، جمعها من 25 انتصارًا وتعادل وحيد مقابل الخسارة في ثلاث مباريات.

وظهر أصفر العاصمة بمستويات مميزة ونجح في تسجيل 19 انتصارًا متتاليًا، آخر انتصارين منها كانت في بطولة آسيا 2، التي بلغ دورها النهائي، الذي سيُجرى على ملعبه 16 مايو المقبل، ويسعى هذا المساء إلى تحقيق انتصار جديد يُحكم من خلاله قبضته على الصدارة ويقترب خطوة نحو اللقب.

في المقابل، يدخل الأهلي المباراة بمعنويات كبيرة، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، على الرغم من الإجهاد الذي نال من لاعبيه، كونه لعب 4 مباريات بعضها امتدت لأشواط إضافية في فترة قصيرة، ويأمل أن يكون حاضرًا للعودة بالنقاط الثلاث والبقاء في صلب المنافسة على اللقب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 66 نقطة، حصدها من 20 فوزًا وستة تعادلات والخسارة في مباراتين، وله مباراة مؤجلة مع الفتح.