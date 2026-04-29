أمام القادسية.. الرياض يبحث عن الفوز الثاني

يبحث فريق الرياض الأول لكرة القدم عن انتصاره الثاني أمام ضيفه القادسية في دوري روشن السعودي، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض ضمن الجولة 30.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين ثلاث مباريات، انتصر الرياض في واحدة وكسب القادسية مواجهتين، ولم يحضر التعادل في أي مناسبة.

ولم يخسر الرياض أي مباراة على أرضه، فيما خسر مباراتين على أرض القادسية طوال مواجهاتهما المباشرة.

ويسعى البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، مع لاعبيه إلى تعويض التعثر الأخير أمام الحزم الجولة الماضية بانتصار على القادسية والهروب من شبح الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويتسلح القادسية بالإسباني ناتشو فيرنانديز، قائد الفريق، بعد تجديد عقده الاحترافي الأحد الماضي، بينما يفقد خدمات الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم الفريق، وزميله تركي العمار، لاعب الوسط.

ويحتل الرياض المركز الـ 16 في سلم الترتيب برصيد 23 نقطة من خمسة انتصارات وثمانية تعادلات و16 خسارة، ويأتي القادسية في المركز الرابع بـ 62 نقطة من 18 انتصارًا وثمانية تعادلات وثلاث خسائر.