التعاون والاتحاد .. مواجهة المقعد الآسيوي

يستضيف فريق التعاون الأول لكرة القدم، نظيره الاتحاد، عند الـ 07:10 مساء الأربعاء، على ملعب الأول في بريدة، وذلك ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين في 31 مباراة، منها 16 انتصارًا للقطب الجداوي، مقابل 7 لـ«السكري»، وحضر التعادل بين الطرفين 8 مرات، وسجل لاعبو العميد 46 هدفًا مقابل 59 هدفًا لمنافسه.

وسجلت مواجهة الدور الأول في موسم 2011ـ2012، أكبر نتيجة بين الفريقين، حينها أتخم الاتحاديون شباك أصفر بريدة بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، تناوب على تسجيلها أحمد عسيري ومحمد نور والجزائري عبد الملك زياييه، والبرازيلي ويندل، والكويتي فهد العنزي، وللتعاون عماد حنتول، وبدر الخميس وصالح عقل.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية، للسباق نحو خطف مقعد يتيح له المشاركة في البطولات الخارجية الموسم المقبل، إذ يتقدم التعاون على الاتحاد بفارق 4 نقاط.

وكان الاتحاد كسب مواجهة الدور الأول لحساب الجولة الـ 13، بهدف دون مقابل، سجله مهند الشنقيطي.

ويدرك البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب التعاون، أهمية المباراة، بحثًا عن مركز متقدم في قائمة الترتيب، على أمل الاستفادة من خوض المباراة على أرضة وأمام جماهيره، في حين يسعى البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد، إلى تحقيق الفوز وتقليص الفارق النقطي أمام منافسه.

ويحتل التعاون المرتبة الخامسة في قائمة ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، مقابل 45 للاتحاد، مع تبقي مباراة مؤجلة للأخير أمام الشباب.