رونالدو وتوني.. مواجهة مباشرة ثامنة وصراع تهديفي مفتوح

تحمل قمة فريق النصر الأول لكرة القدم، مع ضيفه الأهلي، في الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، مواجهة جانبية من العيار الثقيل، وسط استمرار الصراع التهديفي المفتوح في المحطات الأخيرة من الموسم، إذ يتصدّر الإنجليزي إيفان توني، هداف الأهلي، ترتيب قناصي الشباك، برصيد 27 هدفًا، ويلاحقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، ثالثًا في الترتيب مع 24 ضربة.

وتشكّل القمة المرتقبة موعدًا ثامنًا للمواجهات المباشرة بين هذا الثنائي، إذ سبق لهما أن تواجها في 3 مناسبات على الأراضي الإنجليزية عام 2022، قبل أن تتجدّد في «كلاسيكو» النصر والأهلي، وعبر 4 تحديات سابقة في هذه القمة، علمًا أنّ أغلب مواجهاتهما حملت درجات عالية من التشويق والإثارة، وبصمات شخصية لافتة من جانبهما.

ويعود تاريخ المواجهة الأولى بين رونالدو وتوني إلى 19 يناير 2022، عقب صعود توني وبرينتفورد إلى مصاف دوري الأضواء في إنجلترا، وخلال فترة رونالدو الثانية مع مانشستر يونايتد، نجح توني حينها بالوصول إلى شباك «الشياطين الحمر»، لكن الغلبة كانت لرونالدو، بعد فوز اليونايتد بنتيجة 3ـ1، في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا ثانيًا على برينتفورد، في 2 مايو 2022، لحساب الجولة الـ 35 من الـ «بريمير ليج»، بغياب بصمة توني هذه المرة، إذ نجح اليونايتد باكتساح ضيفه بثلاثية نظيفة، وبمساهمة من رونالدو الذي سجل هدف فريقه الثاني من نقطة الجزاء.

والتقى رونالدو وتوني للمرة الأخيرة على الأراضي الإنجليزية بتاريخ 13 أغسطس 2022، لحساب الجولة الثانية من موسم 2022ـ2023، فغاب اسم رونالدو وتوني عن لائحة الهدافين، لكن هذا اللقاء حمل حدثًا استثنائيًا عنوانه سقوط اليونايتد برباعية نظيفة، علمًا أن توني طبع بصمته على تمريرتيْن حاسمتيْن في هذا الفوز التاريخي لبرينتفورد.

وانتقل رونالدو إلى دوري روشن السعودي مطلع العام 2023، ولحق به توني صيف العام 2024، لتتجدد المواجهات بينهما في 13 سبتمبر من ذاك العام، في الجولة الـ 3، في لقاء حسمته نتيجة التعادل بهدف لمثله، ودون أهداف من جانب هدافيْ الفريقيْن.

وفي لقاء العودة من موسم 2024ـ2025، وتحديدًا لحساب الجولة الـ 20، سجل توني هدفه الأول في شباك النصر، لكنه لم يكن كافيًا لخروج الأهلي من القمة مع نتيجة إيجابية، إذ حسم رونالدو وزملاؤه اللقاء بنتيجة 3ـ2 في جدة، وسط تألق جون دوران، مهاجم النصر السابق، الذي سجل هدفيْن أحدهما في الدقيقة 88.

وجاءت المواجهة الثالثة بين توني ورونالدو في «الكلاسيكو»، على مسرح خارجي، إذ افتتح رونالدو التسجيل لفريقه، في نهائي كأس السوبر السعودي، والذي استضافته هونج كونج في 23 أغسطس الماضي، لكن الكلمة العليا كانت أهلاوية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، وفوز الأهلي بركلات الترجيح، علمًا أن توني ترجم أولى ركلات فريقه بنجاح، تمهيدًا لاحتفاله باللقب.

والتقى هذا الثنائي للمرة الأخيرة في 2 يناير الماضي، في الجولة الـ 13 من موسم «روشن» الجاري، في لقاء كان بطله توني، الذي سجل هدفيْن بحلول الدقيقة 20، ليفتح طريق الأهلي نحو الفوز بنتيجة 3ـ2 عند نهاية المطاف، ويسهم في إلحاق أول خسارة بالنصر في الموسم.

ومن المتوقع أن تلعب القمة المرتقبة بين الفريقيْن، دورًا أساسيًا في رسم المزيد من معالم صراع الهدافين، في تحدٍ بدأ بين رونالدو وتوني في الموسم الماضي، عندما فاز قائد النصر بجائزة الهداف، بفارق هدفيْن عن توني، فيما يتصدّر توني ترتيب هدافي الموسم الجاري، بفارق هدف عن جوليان كينيونيس هداف القادسية، وبفارق 3 أهداف أمام رونالدو.

واجتمع رونالدو وتوني على تسجيل 51 هدفًا في سابق الجولات، بواقع 27 هدفًا من 27 مباراة لتوني، و24 هدفًا من 25 مشاركة لرونالدو، ليكون لهما معدلات تهديفية متقاربة إلى درجة كبيرة، إذ يسجل توني بمعدل هدف كل 86 دقيقة، مقابل هدف كل 87 دقيقة لرونالدو.

وكشفت الجولات الماضية من عمر الموسم عن نجاعة أكبر لدى توني في ترجمة الفرص، إذ سجل أهدافه من 78 تسديدة، ليحقق نسبة عالية تصل إلى 34,6% في ترجمة التسديدات إلى أهداف، فيما سجل رونالدو أهدافه من 143 تسديدة، مع نسبة 16,8% في الترجمة.

وشق هذا الثنائي طريقًا متشابهًا نحو الوصول إلى محصلتيْهما تهديفيًا، فلكل منهما هدف رأسي وحيد، وهدف آخر من خارج المنطقة، و4 أهداف بالقدم اليسرى، فيما يتفوق توني بعدد الأهداف المسجلة بالقدم اليمنى، وفي عدد الركلات الجزائية المترجمة بنجاح.