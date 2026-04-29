الأول بارك.. حصن نصراوي لا يعرف الخسارة

لم يعرف فريق النصر الأول لكرة القدم طعم الخسارة أمام الأهلي على ملعب الأول بارك، في سجل يمتد لثلاث مواجهات سابقة، قبل أن يتجدد الموعد بين الفريقين، الأربعاء، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

ويخوض الطرفان اللقاء الرابع بينهما على أرضية ملعب النصر، وسط تفوق أصفر واضح، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادل في مواجهتين، مقابل غياب تام لانتصارات الأهلي.

وكانت البداية في 28 مايو 2022، عندما انتهت أولى المواجهات بالتعادل 1ـ1، إذ افتتح الأهلي التسجيل عن طريق عبد الرحمن غريب، قبل أن يعادل أندرسون تاليسكا النتيجة للنصر من ركلة حرة.

وفي 22 سبتمبر 2023، كسب النصر المواجهة الثانية بنتيجة 4ـ3، في لقاء شهد تألق كريستيانو رونالدو بتسجيله هدفين، إلى جانب هدفين من تاليسكا، فيما سجل للأهلي فرانك كيسيه، ورياض محرز، وفراس البريكان.

أما المواجهة الأخيرة، التي جرت 13 سبتمبر 2024، فانتهت بالتعادل 1ـ1، بعدما تقدم الأهلي عبر كيسيه عند الدقيقة 57، قبل أن يدرك النصر التعادل بهدف عكسي سجله بسام الحريجي في مرماه عند الدقيقة 90+9.

ومع دخول المواجهة الرابعة، يتمسك النصر بسجله الخالي من الخسائر على ملعبه، بينما يسعى الأهلي إلى كسر هذه السلسلة وتحقيق أول انتصار له في الأول بارك.