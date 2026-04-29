الأربعاء يقتحم مواعيد «الكلاسيكو»

يأتي الأربعاء، بعد أعوام طويلة ارتبطت فيها مواجهات فريق النصر الأول لكرة القدم والأهلي بأيام نهاية الأسبوع، ليقتحم المشهد الكروي البارز، ويحتضن موعدًا جديدًا لـ «الكلاسيكو» المنتظر حين يلتقي الفريقان على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

ويحمل اللقاء طابعًا مختلفًا، ليس فقط لقيمته الفنية والجماهيرية، بل ولأنه يُلعَب في يوم نادر بتاريخ مواجهات الطرفين، إذ لم يسبق أن اجتمع النصر والأهلي في الدوري يوم أربعاءٍ وفق السجل الزمني للمواجهات السابقة منذ انطلاق عصر الاحتراف 2008ـ2009.

وتوزَّعت لقاءات الفريقين تاريخيًّا على أيام عدة، تصدَّرها الجمعة بعشر مباريات، يليه السبت بثماني مواجهات، ثم الأحد بستٍّ، بالتساوي مع الخميس الذي شهد العدد ذاته.

في حين استضاف الإثنين مواجهتين، وجرت مباراةٌ واحدةٌ فقط الثلاثاء قبل أن يسجل الأربعاء حضوره الأول في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين.

ويدخل النصر اللقاء بطموح مواصلة الصدارة في سباق الدوري، فيما يخوض الأهلي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه أخيرًا بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.