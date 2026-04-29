ميو و5.. ينتظرون الكلاسيكو الأول

يخوض الفرنسي إنزو ميو، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، «الكلاسيكو» ضد النصر للمرة الأولى، بعدما بقِي احتياطيًا حتى نهاية مواجهة الطرفين، مطلع العام الجاري، ضمن الجولة الـ 13 من دوري «روشن» السعودي.

ومن بين لاعبي الفريقين الجدد، الذين انضموا عبر آخر نافذتَي انتقالات، قد يلعب عنصرٌ أهلاوي آخر وأربعة نصراويين «الكلاسيكو» للمرة الأولى.

ويستضيف متصدر ترتيب الدوري، الأربعاء، بطلَ دوري أبطال آسيا للنخبة، في قمة الجولة الـ 30.

وفيما يحتل ميو، القادم إلى بطل القارة الصيف الماضي، موقعًا في التشكيل الأساسي للمدرب الألماني ماتياس يايسله، يخوض المهاجم البرازيلي ريكاردو ماتياس، المنضم في الانتقالات الشتوية الأخيرة، دقائق معدودة، لاعتماد الجهاز الفني على ثمانية أجانب آخرين.

في الجانب النصراوي، غاب المدافع نادر الشراري، المنضم صيفًا، عن مواجهة الأهلي في الدور الأول، وهو ذاته مع حدث مع عبد الملك الجابر، لاعب الوسط. ووصل إلى الفريقِ بعدَها المهاجم عبد الله الحمدان، والعراقي حيدر عبد الكريم.



ويسجِّل الحمدان حضوره في أغلب قوائم المباريات منذ ارتدائه القميص الأصفر، وكثيرًا ما يشارك بديلًا. ويقتصر حضور الشراري وعبد الكريم على بعض الدقائق، ولا يزال الجابر ينتظر مشاركته الرسمية الأولى مع الفريق.

ويتصدر النصر، الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، جدول الترتيب، بـ 76 نقطة، متقدمًا بـ 10 على الأهلي، صاحب المركز الثالث، الذي كسِب كلاسيكو الجولة الـ 13، بنتيجة 3-2.