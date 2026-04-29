الأهلي يكسب نصر الصدارة مرتين

يطمح فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى تحقيق انتصاره الأول على الأهلي حينما يكون في الصدارة عندما يلتقيان على ملعب «الأول بارك» في قمة الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، الأربعاء.

ويخوض النصر مباراة «الكلاسيكو» وهو في صدارة ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعد 29 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 66 نقطة من 28 مواجهة حتى الآن.

وعرفت مواجهات «الكلاسيكو» بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين حالتين مشابهتين إلى حد كبير منذ انطلاقته موسم 2008ـ2009، إذ كان النصر في المرتين متصدرًا للترتيب العام، لكن الأهلي نجح في التفوق عليه خلال المباراتين، آخرهما في الدور الأول للنسخة الجارية للدوري، وحينها كان الفريق الجداوي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة مقابل 34 نقطة لنظيره العاصمي المتصدر.

وفي تلك المواجهة التي جرت في الثاني من يناير الماضي على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13، تقدم الأهلي بهدفين عن طريق الإنجليزي إيفان توني عند الدقيقتين 7 و20، لكن النصر رفض الخسارة في الشوط الأول، وتمكن من تعديل النتيجة بواسطة عبد الإله العمري الذي سجل هدفين في الدقيقتين 31 و44، قبل أن يعود الفريق الأهلاوي في الشوط الثاني، ويسجل هدفًا ثالثًا عبر التركي ميريح ديميرال في الدقيقة 55، ليحسم المباراة 3ـ2، ويضيق فارق الصدارة إلى 6 نقاط مع نهاية الجولة الـ13.

وفي 22 مارس 2015، عاش الفريقان وضعًا مشابهًا قبل مباراتهما في الجولة الـ20 على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، إذ كان النصر متصدرًا بـ49 نقطة، والأهلي ثانيًا بـ43 نقطة، ووقتها تقدم الأصفر العاصمي بهدفين عن طريق محمد السهلاوي «12 و28»، ورد الأهلي بأربعة أهداف تولى تسجيلها جميعًا عمر السومة «سوبر هاتريك» في الدقائق «41 و49 و67 و78» ، وقلص النصر الفارق مجددًا بهدف ثالث «هاتريك» من السهلاوي «80»، غير أن «الكلاسيكو» سار لمصلحة الأهلي الذي حسمه بنتيجة 4ـ3.

وعلى الرغم من الخسارة، أنهى النصر ذلك الموسم في الصدارة ليتوج باللقب برصيد 64 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي الوصيف.