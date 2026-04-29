بعد الآسيوية.. الأهلي لا يكسب النصر

يحل فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ضيفًا على نظيره النصر، الأربعاء، في ملعب «الأول بارك»، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي طامحًا إلى تحقيق ما عجز عنه في مواجهتين سابقتين أمام الأصفر العاصمي خاضهما بعد نهاية مشواره القاري.

ويدخل الفريق الأهلاوي موقعة «الكلاسيكو» أمام النصر بمعنويات عالية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية، ويطمح في تحقيق انتصاره الأول على النصر بعد أن التقاه مرتين عقب فراغه من المشاركة القارية، انتهت واحدة بالخسارة 1ـ2، وأخرى سيطر عليها التعادل 1ـ1.

وفي المجمل، تباينت نتائج الأهلي في 8 مواجهات بعد العودة إلى منافسات الدوري عقب نهاية مشواره الآسيوي سواء عند تحقيقه اللقب كما حدث في نسخة الموسم الماضي، أو خروجه من الأدوار الإقصائية أو مرحلة المجموعات، إذ أنه حقق 3 انتصارات وخسر مثلها، فيما تعادل مرتين.

ففي الموسم الماضي، توج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الانتصار على كاواساكي فرونتي بثنائية نظيفة، ليعود محليًا ويحقق الفوز على التعاون بالنتيجة ذاتها، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

وفي موسم 2020 ـ2021، ودع الأهلي مبكرًا البطولة الآسيوية بعد التعادل أمام الدحيل بنتيجة 1ـ1 في ختام مرحلة المجموعات، ليخسر بعدها محليًا أمام التعاون بنتيجة 2ـ4، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري.

وخسر الأهلي أمام النصر بنتيجة 0ـ2، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا موسم 2019ـ2020، كما عاد وخسر بعدها أمام النصر أيضًا 1ـ2 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقبلها خرج من ثمن النهائي القاري 2019 على الرغم من الفوز على الهلال بنتيجة 1ـ0 في الإياب، بسبب خسارته 0ـ2 ذهابًا، وأسفر اللقاء الذي تلى الخروج عن تعادله مع العدالة 1ـ1 لحساب الجولة الأولى من الدوري.

وفي موسم 2017ـ2018، أنهى الأهلي الدوري في أبريل 2018، كما ودع كأس الملك من نصف النهائي في مارس من العام ذاته، بعد الخسارة أمام الفيصلي بهدف، ليخرج بعدها من دوري أبطال آسيا بعد التعادل أمام السد بعد الخسارة 1ـ2 ذهابًا والتعادل 2ـ2 إيابًا في دور الـ16، وودع الفريق الجداوي البطولة الآسيوية موسم 2016ـ2017 بعد الخسارة أمام برسيبوليس الإيراني بنتيجة 1ـ3، في ربع النهائي، وبعدها تعادل مع النصر 1ـ1 دوريًا.

وخرج الأهلي من مرحلة مجموعات البطولة القارية موسم 2015ـ2016، على الرغم من الفوز في مباراته الأخيرة على الجيش القطري2ـ0، لكنه عوض جماهيره بفوز كبير على الرائد 5ـ2 في الدوري.

وفي موسم 2014ـ2015، أنهى الأهلي البطولات المحلية أولًا، قبل الخروج من دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة أمام نفط طهران الإيراني 0ـ1 ذهابًا والفوز2ـ1 إيابًا.

وتعرض الأهلي للهزيمة أمام سول الكوري الجنوبي بهدف في إياب ربع نهائي دوري الأبطال عام 2013، بعد التعادل ذهابًا بنتيجة 1ـ1، ليودع المنافسات ويعود ليفوز 5ـ1 على النهضة في منافسات الدوري.

وتلقى الفريق الجداوي ضربة كبيرة بعد الخسارة أمام أولسان الكوري 0ـ3 في نهائي نسخة البطولة الآسيوية 2012، إذ مني بخسارة أخرى من التعاون 1ـ2 ضمن مشواره في الدوري.

وأنهى فريق الأهلي المنافسات المحلية في موسم 2009ـ2010، بعد أن لعب مباراته الأخيرة في الدوري أمام الفتح، 18 مارس 2010، ومن ثم غادر البطولة الآسيوية من مرحلة المجموعات، بعد الخسارة أمام الغرافة القطري بنتيجة 0ـ1.