جيسوس ويايسله.. 8 مواجهات والكفة متعادلة

يدخل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، والألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، تحديًا جديدًا يمزج بين الخبرة وروح الشباب خلال موقعة الكلاسيكو على ملعب الأول بارك في قمة الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، الأربعاء.

ويعرف المدربان البرتغالي والألماني بعضهما جيدًا بعد أن تقابلا ثمانية مرات وجميعها في الملاعب السعودية، لكن إحداهما لم يتمكن من التفوق على الآخر، إذ تبدو الكفة متعادلة بين الطرفين بواقع أربعة انتصارات لكل منهما، علمًا أن من بينها مواجهات حسمت بركلات الترجيح.

وبدأ الصدام بين جيسوس «71 عامًا» ويايسله صاحب الـ38 عامًا قبل ثلاثة مواسم، وتحديدًا موسم 2023-2024، وكانت البداية بثلاث مواجهات سجل من خلالها المدرب البرتغالي تفوقًا واضحًا على نظيره الألماني، إذ حقق ثلاثة انتصارات متتالية حينما كان على رأس الجهاز الفني لفريق الهلال، وجاء الفوز الأول بنتيجة 3-1 في الدور الأول من منافسات دوري روشن السعودي، وكرر جيسوس الفوز في الدور الثاني من الدوري حينما قاد الأزرق إلى الفوز على الفريق الجداوي 2-1، قبل أن يقصي يايسله وفريقه من نصف نهائي كأس السوبر السعودي بفوز آخر 4-1 بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي المباراة الرابعة، واصل جيسوس هيمنته على مواجهاته أمام يايسله، حينما انتصر 2-1 في الدور الأول من الدوري موسم 2024-2025، وهو الموسم ذاته الذي سجل خلاله المدرب الألماني الشاب فوزه الأول على البرتغالي المخضرم، وكان بنتيجة 3-2 في الدور الثاني من الدوري.

لكن معادلة التفوق في المباريات الأربعة الأخيرة بين المدربين البرتغالي والألماني تغيرت تماما بعدما نجح يايسله في رد اعتباره أمام جيسوس سواء حينما كان مدربا للهلال، او خلال فترته الحالية مع النصر.

وتذوق يايسله طعم الانتصار الأول على جيسوس في الدور الثاني للدوري الموسم الماضي، عندما قاد الأهلي إلى الفوز على الهلال 3-2، واتبعه بفوز آخر بنتيجة 3-1 خرج على إثره الأزرق من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وفي المقابل أكمل الفريق الجداوي مشواره بالصعود إلى منصة التتويج القارية والفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد تفوقه على كاواساكي الياباني بثنائية نظيفة في المباراة النهائية.

وكرس المدرب الألماني تفوقه على نظيره البرتغالي في المباراتين اللتين جمعتهما في الموسم الجاري بعدما تولى الأخير تدريب النصر، ففي الأولى حقق من خلالها الأهلي كأس السوبر السعودي بعد فوزه 5-3 بركلات الترجيح عقب تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة النهائية التي استضافتها هونج كونج في 23 أغسطس 2025، أما الثانية فقد كسبها 3-2 ضمن الدور الأول من الدوري في نسخته الجارية.