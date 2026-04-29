بـ7 انتصارات متتالية.. أرسنال يسيطر على الأندية الإسبانية

ظلت الأندية الإسبانية تمثل سدًا منيعًا وتحديًا كبيرًا لفريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم في البطولات الأوروبية في حقبة تاريخية ماضية، إلا أن المعطيات الأخيرة تشير إلى تحول جذري في موازين القوى.

فبعد عقود من المعاناة أمام الإسبان، نجح «المدفعجية» في كتابة تاريخ جديد، ليصبحوا أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يحقق 7 انتصارات متتالية ضد الأندية الإسبانية.

وتُظهر الأرقام تفوقًا واضحًا لأرسنال في الفترة الأخيرة، فمن أصل 43 مواجهة رسمية، رفع النادي اللندني رصيده إلى 18 انتصارًا، مقابل 16 خسارة و9 تعادلات، ما يعكس تصاعدًا كبيرًا في منحنى الأداء والنتائج أمام ممثلي «لاليجا» طبقًا لـ«ترانسفير ماركت» الموقع المتخصص في إحصاءات كرة القدم واللاعبين والمدربين..

بدأت هذه السلسلة التاريخية في 24 أكتوبر 2023، حين فك أرسنال شفرة فريق إشبيلية بالفوز عليه 2ـ1 في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال والتي قادها الإسباني ميكيل أرتيتا المدرب الحالي والقائد الفعلي لهذه السلسلة القياسية «7 انتصارات متتالية» عندما قاد أرسنال في جميع الانتصارات الأخيرة ضد إشبيلية، ريال مدريد، جيرونا، أتلتيك بلباو، وأتلتيكو مدريد.

ويعد الفرنسي أرسين فينجر قائد أرسنال في المواجهات التاريخية الأقدم، بما في ذلك نهائي دوري الأبطال 2006 ضد برشلونة، ومواجهات ريال مدريد 2006، وأتلتيكو مدريد في الدوري الأوروبي 2018.

وتنوّعت المدارس التدريبية التي واجهها أرسنال في سلسلته الأخيرة، ومنها أتلتيكو مدريد تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، والإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال «أبريل 2025»، ومع برشلونة حلال حقبة الهولندي فرانك ريكارد نهائي 2006 والإسباني لويس إنريكي في ثمن نهائي 2016، ودييجو ألونسو مع إشبيلية في دور المجموعات «أكتوبر نوفمبر 2023» وأرنيستو فالفيردي مع أتلتيك بلباو في مرحلة الدوري «سبتمبر 2025» وميجيل سانشيز مع جيرونا في مرحلة الدوري موسم 2024ـ2025.