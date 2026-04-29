سيميوني.. مواجهات تاريخية أمام الإسبان

يمتد تاريخ مواجهات الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، مع المدربين الإسبان في دوري أبطال أوروبا عبر أعوام بعيدة خلت أساسها التنافس التكتيكي، وقد اتسمت هذه المواجهات بصراعات إقصائية حاسمة.

وتميزت هذه المواجهات غالبًا بالطابع الإقصائي المثير، وأبرزها مع بيب جوارديولا والذي اصطدم به المدرب الأرجنتيني مرتين، الأولى عندما كان جورديولا مدربًا لبايرن ميونيخ الألماني وذلك في نصف نهائي 2016 واتسمت تلك المباراة برسم تكتيكي من جانب سيميوني الذي لم يهب قوة فريق البايرن في ذلك الموسم ليفوز أتلتيكو مدريد ذهابًا 1ـ0 ويخسر إيابًا 1ـ2 ويتأهل إلى النهائي بأفضلية الهدف خارج الأرض والتي كان معمولًا بها وقتها.

وتواجه المدربان مرة أخرى في نسخة 2022 ولكن هذه المرة قاد جورديولا الدفة الفنية لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لحساب ربع نهائي البطولة القارية

وخسر سيميوني ذهابًا «1ـ0» وتعادل إيابًا «0ـ0»، ليودع المسابقة.

كما أطاح سيميوني بالمدرب الإسباني لويس إنريكي الذي كان يقود فريق برشلونة من ربع نهائي أبطال أوروبا نسخة 2016 التي شهدت تفوقًا تاريخيًا للأرجنتيني حيث خسر سيميوني ذهابًا 1ـ2 في «الكامب نو»، لكنه عاد وفاز إيابًا في مدريد «2ـ0» ليطيح بحامل اللقب آنذاك. وبات أول مدرب يقصي برشلونة من دوري الأبطال 3 مرات «2014، 2016، 2026».

ويتفوق المدرب الأرجنتيني على نظيره أوناي إيمري بشكل عام في سجله التاريخي بـ 8 انتصارات مقابل هزيمة واحدة فقط، بينما حضر التعادل بينهما في 8 مباريات في كافة المسابقات وذلك عندما كان يتولى إيمري تدريب فريقي فالنسيا وإشبيلية وكان ذلك في البطولات الأوروبية بخلاف دوري الأبطال.

ويأمل سيموني في تجاوز خسارته أمام مع ميكيل أرتيا 0ـ4 أكتوبر الماضي وذلك عندما يلتقيان مجددًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروربا النسخة الجارية في صراع يتجدد بين الرجلين، ويتذكر المدرب الأرجنتيني حين فاز على أرسنال في نصف نهائي الدوري الأوروبي موسم 2017ـ2018 «قبل حقبة أرتيتا».

ويتوقع أن تأتي المواجهة قوية من جانب الفريقين، ويعول سيميوني على تاريخه في الأدوار الإقصائية إذ لم يحدث أن خسر أي مباراة على ملعبه في دوري الأبطال في الإقصائيات.