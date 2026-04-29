من هو إريك لامبريشتس حكم مواجهة النصر و الأهلي؟

ولد البلجيكي إريك لامبريشتس، حكم مواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم ونظيره الأهلي، الأربعاء، لحساب الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، في سبتمبر 1984 بمدينة لوفين، وبدأ مسيرته مبكرًا، حيث انضم لبرنامج الحكام في الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عام 2002، قبل أن يتدرج في المستويات المحلية حتى وصل إلى الدرجة الأولى، وظهر للمرة الأولى فيها خلال موسم 2011ـ2012.

على الصعيد الدولي، حصل لامبريشتس «41 عامًا» على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عام 2014، ما أتاح له إدارة مباريات خارج بلجيكا ضمن بطولات الاتحاد الأوروبي مثل الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، ودوري الأمم الأوروبية، إضافة إلى تصفيات كأس العالم، ومع تطور مستواه تم تصنيفه ضمن حكام النخبة في الاتحاد الأوروبي وهي من أعلى الدرجات التحكيمية في القارة.

خلال مسيرته أدار العديد من المباريات القارية البارزة، من بينها مواجهات في دوري أبطال أوروبا مثل مباراة بنفيكا وقره باغ في 2025، كما قاد مباريات لفرق كبيرة مثل تشيلسي وتوتنام وروما وبوروسيا دورتموند ضمن المسابقات الأوروبية، إلى جانب مباريات دولية في تصفيات كأس العالم مثل لقاء سويسرا والسويد ومباريات تجريبية لمنتخبات أوروبية.

في بلاده حظي إريك بتقدير كبير داخل بلجيكا حيث تم اختياره كأفضل حكم في أكثر من مناسبة، أبرزها موسما 2018ـ2019 و2021ـ2022.

أما على صعيد المسابقات المحلية السعودية فتعد هذه الزيارة هي الخامسة للحكم البلجيكي للملاعب المحلية، إذ سبق له أن ضبط 4 مواجهات ماضية.

وأدار الحكم مواجهتي النصر أمام الرياض، والهلال أمام العروبة في الموسم الماضي ضمن دوري «روشن»، كما قاد لقاءي الهلال والأخدود، وضمك أمام الهلال في الموسم الجاري.