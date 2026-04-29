فوكس يقود سبيرز لحسم السلسلة أمام بليزرز
سجل ديارون فوكس، لاعب فريق سان أنطونيو سبيرز الأمريكي الأول لكرة السلة 13 من أصل 21 نقطة أحرزها طيلة اللقاء في الربع الرابع ليقود فريقه للفوز 114ـ95 على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز ليحسم السلسلة بينهما بالدور الأول للأدوار الإقصائية للقسم الغربي من مسابقة الدوري الأربعاء.
وأضاف فيكتور ويمبانياما 17 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة ليحجز سبيرز مكانه في الدور قبل النهائي حيث سيواجه دنفر ناجتس أو مينيسوتا تيمبرولفز.
وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها سان أنطونيو للدور الثاني في الأدوار الإقصائية منذ موسم 2016ـ2017.
وهيمن سان أنطونيو على المباراة منذ الدقائق الأولى وتقدم بفارق 28 نقطة في الشوط الأول وبفارق 21 نقطة بعد مرور ثلاثة أرباع.
وقلص تريل بليزرز الفارق إلى 97ـ88 قبل 5.46 دقيقة من النهاية لكنه لم يشكل خطورة حقيقية بعد أن تألق فوكس في الربع الأخير.