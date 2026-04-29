فوكس يقود سبيرز لحسم السلسلة أمام بليزرز

ديارون فوكس لاعب فريق سان أنطونيو سبيرز الأمريكي لحظة تسديده إحدى الكرات أمام بورتلاند تريل بليزرز (الفرنسية)
لوس أنجليس ـ رويترز 2026.04.29 | 03:51 pm

سجل ديارون فوكس، لاعب فريق سان أنطونيو سبيرز الأمريكي الأول لكرة السلة 13 من أصل ​21 نقطة أحرزها طيلة اللقاء في الربع الرابع ليقود فريقه للفوز 114ـ95 على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز ليحسم السلسلة ‌بينهما بالدور ‌الأول للأدوار ​الإقصائية ‌للقسم الغربي من مسابقة الدوري الأربعاء.
وأضاف فيكتور ويمبانياما 17 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة ليحجز سبيرز مكانه ⁠في الدور قبل ‌النهائي ‌حيث سيواجه دنفر ​ناجتس أو مينيسوتا ‌تيمبرولفز.
وهذه هي المرة ‌الأولى التي يتأهل فيها سان أنطونيو للدور الثاني في الأدوار الإقصائية منذ موسم ‌2016ـ2017.
وهيمن سان أنطونيو على المباراة منذ الدقائق ⁠الأولى ⁠وتقدم بفارق 28 نقطة في الشوط الأول وبفارق 21 نقطة بعد مرور ثلاثة أرباع.
وقلص تريل بليزرز الفارق إلى 97ـ88 قبل 5.46 دقيقة من النهاية لكنه لم يشكل خطورة حقيقية ​بعد أن ​تألق فوكس في الربع الأخير.


