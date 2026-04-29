الاتحاد.. الجليدان يعوّض غياب الشنقيطي

اعتمد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أحمد الجليدان، الظهير الأيمن، في القائمة الأساسية التي ستخوض مواجهة التعاون، الأربعاء، على ملعب الأخير في بريدة، ضمن الجولة 30 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ الجليدان سيعوّض غياب مهند الشنقيطي، في المواجهة التي تلعب عند الـ 7:10 مساءً، بسبب تعرض الأخير لإصابة في التدريبات الجماعية، السبت الماضي، منعته من المشاركة في التدريبات خلال الأيام اللاحقة.

وبيَّن أنَّ صالح الشهري، مهاجم الفريق، لن يشارك في هذه المباراة، لعدم جاهزيته، إذ لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي في عيادة النادي، عقب تعافيه من إصابة في عضلة الساق.

ويفتقد القطب الجداوي أمام التعاون البرتغالي دانيلو بيريرا، وكذلك الفرنسي موسى ديابي، لتراكم البطاقات الملوّنة.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 45 نقطة، مع مواجهة مؤجلة أمام الشباب، بسبب مشاركته في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، التي اختتمت السبت الماضي في جدة.

