بـ38.43 مليون يورو.. الأهلي يقلب الطاولة على النصر

ما بين يناير إلى أبريل، انقلبت الصورة التي كانت تعكس القيمة السوقية لطرفي «الكلاسيكو» الذي يجمع فريق النصر الأول لكرة القدم، أمام نظيره الأهلي في قمة الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، ففي الوقت الذي كان الأصفر العاصمي يتفوق فيه قبل أربعة أشهر، بفارق مليوني يورو، تحولت الأفضلية للقطب الجداوي وبفارق وصل إلى 38.43 مليون يورو.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، زادت قيمة الأهلي السوقية من 169.93 مليون في يناير الماضي، إلى 173،83 مليون يورو، حاليًا، فيما تراجعت القيمة السوقية للنصر إلى 135،40 مليون يورو، مقابل 168 مليونًا في يناير الماضي.

يعود السبب الرئيس لانخفاض القيمة السوقية للنصر وفق تقييم الموقع العالمي، إلى إجراء الأخير تقييم اللاعبين وتحديثًا موسعًا في مارس 2026 شمل معظم الدوريات الكبرى والدوري السعودي، وكان التركيز فيه على خفض قيم اللاعبين الذين تجاوزت أعمارهم الـ 30 عامًا.

في المقابل، ارتفعت قيمة الأهلي، بعد استبدال لاعبين متقدمين في السن كالبرازيلي روبرتو فيرمينو، بلاعبين صغار مثل الفرنسيان فالنتين أتانجانا، وإينزو ميو، ترتفع قيمهم تلقائيًا مع مرور الوقت.

ويدين الأهلي أيضًا، للصفقات التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذ أضافت أكثر من 30 مليون يورو لقيمته، إذ أضاف البرازيلي ريكاردو ماتياس نحو 8 ملايين، «9 ملايين عند التعاقد معه»، والبلجيكي ماتيو دامز نحو 4 مليون «4،5 مليون عند التعاقد» واعتبر التعاقد مع أتانجانا، الإضافة الأكبر، بعد أن أضاف 18 مليونًا.

وتخلص الأهلي من مجموعة من اللاعبين الذين كانوا يهبطون بقيمته السوقية، فسمح برحيل فهد الرشيدي «1،2 مليون» وعبد الإله الخيبري «75 ألفًا»، وأيمن فلاتة وغسان برقاوي، ويزيد الغامدي، وقيمة كل منهم «25 ألفًا» فقط.

وعلى الرغم من القفزة الكبيرة للأهلي في الأشهر الأربعة الماضية، إلا أنه مازال أقل من أعلى ذروته التاريخية التي حققها في سبتمبر 2023، والتي بلغت 201.28 مليون يورو، بعد التعاقد مع لاعبين مثل الجزائري رياض محرز، والسنغالي إدوارد ميندي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

في النصر، متصدر دوري روشن حاليًا، انخفضت قيمته بمقدار «33 مليون يورو تقريبًا» بسبب عوامل عدة أبرزها عامل العمر، وإعادة تقييم العقود بناءً على الأداء، إضافة إلى رحيل لاعبين ذوي قيمة عالية، مثل البرازيلي ويسلي تكسييرا الذي كانت قيمته السوقية 5 ملايين يورو.

ووصل أعلى رقم للنصر من حيث القيمة السوقية في أكتوبر 2023، بـ 204 ملايين يورو، فيما تأثر بعد تراجع قيم بعض لاعبيه، مثل البرتغالي جواو فيليش، من 30 مليونًا عندما كان في تشيلسي إلى 25 مليونًا حاليًا والبرازيلي أنجيلو من 15 مليونًا لـ14 مليونًا، وانخفضت قيمة القائد البرتغالي كريستيانو رونالد إلى 12 مليونًا، عن 15 مليونًا قبل عامين.

وانخفضت القيمة السوقية للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بنحو ثلاثة ملايين خلال عامين، ومليونًا خلال الأشهر الماضية، من 12 إلى 9 ملايين فقط بسبب عامل السن، وكذلك نفس الحال مع السنغالي ساديو ماني الذي انخفضت قيمته، إلى 7 ملايين فقط.

وشهدت قيم بعض النصر ارتفاعًا طفيفًا، مثل اللاعب سعد حقاوي الذي ارتفع من 100 ألف إلى 150 ألف يورو، خلال عامين بسبب المشاركة مع الفريق الأول، وسالم النجدي الذي بلغت قيمته 600 ألف يورو.

ولم يساعد اللاعبون الجدد الذين تعاقد معهم النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية في تحسين قيمته السوقية، فلم يزد العراقي حيدر عبد الكريم القائمة، إلا 300 ألف يورو على الرغم من أنه ارتفع عن الـ 250 ألفًا التي كان عليها قبل التعاقد معه، وتراجع قيمة عبد الله الحمدان القادم من جاره الهلال من 350 ألفًا، إلى 325 ألفًا فقط.