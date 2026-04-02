الدور الثاني.. البداية أهلاوية والتفوق نصراوي

يتفوَّق فريق النصر الأول لكرة القدم على مستوى المواجهات المباشرة أمام الأهلي في الدور الثاني من دوري المحترفين السعودي قبل مباراتهما الأربعاء، ضمن الجولة 30 على ملعب الأول بارك في الرياض.

والتقى الفريقان في 16 مباراة سابقة بهذا الدور، حقق خلالها النصر 7 انتصارات، مقابل 3 للأهلي، و6 تعادلات.

وعلى الرغم من هذا التفوق العام، نجح الأهلي في خطف الفوز في آخر مواجهة بالدور الأول خلال الموسم الجاري، حيث انتصر بنتيجة 3ـ2 في الجولة 13، سجَّل حينها إيفان توني هدفين، إلى جانب التركي ميريح ديميرال، بينما جاء هدفا النصر عبر ثنائية عبد الإله العمري.

كما حقق الأهلي الفوز في أول كلاسيكو بالدور الثاني في تاريخ دوري المحترفين «موسم 2008ـ2009» بنتيجة 2ـ0 في الجولة الـ 12 عن طريق حسن الراهب ومحمد مسعد.

أما آخر انتصار للنصر في كلاسيكو الدور الثاني أمام الأهلي فيعود إلى الموسم الماضي، حين فاز 3ـ2 في الجولة 20 بأهداف جون دوران «هدفين» وأيمن يحيى، مقابل هدفي إيفان توني وسميحان النابت للأهلي.

يُذكر أنَّ أول فوز نصراوي في كلاسيكو الدور الثاني بدوري المحترفين كان في موسم 2014ـ2013 بنتيجة 3ـ1 في الجولة 15، وحملت توقيع البرازيلي إلتون براندو ويحيى الشهري وحسن الراهب، فيما أحرز تيسير الجاسم هدف الأهلي الوحيد.

