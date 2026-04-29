«الأول بارك».. فتح البوابات قبل الكلاسيكو بـ 4 ساعات

تقرر أن تفتح بوابات ملعب «الأول بارك» للجماهير الراغبة في حضور مواجهة «الكلاسيكو»، التي تجمع فريق النصر الأول لكرة القدم وضيفه الأهلي، في قمة الجولة 30 من دوري روشن السعودي، الأربعاء عند الـ 05:00 مساءً، وقبل صافرة الانطلاقة بأربع ساعات، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ جميع التذاكر الخاصة بالواجهة وجوانب الملعب في العاصمة الرياض بيعت بالكامل، مع تبقي بعض التذاكر المحدودة في المنصة والمقصورة الرئيسة.

ومن المنتظر أن يطلق البلجيكي إريك لامبريشتس، حكم المواجهة، صافرته عند الـ 09:00 مساءً.

وتنص لائحة رابطة دوري المحترفين على تقسيم مدرجات الملعب بنسبة 90 في المئة لجماهير المستضيف، و10 في المئة للضيف، إذ تم تخصيص الجزء الغربي من مدرجات الملعب لجماهير النادي الأهلي، بينما خصصت بقية المدرجات للجماهير النصراوية.

وكانت مواجهة الذهاب، التي احتضنها ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة وانتهت 3ـ2 للأهلي، شهدت حضور 41315 مشجعًا.