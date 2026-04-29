أرضية «الأول بارك» سليمة.. والأمطار تتوقف

بعض أجهزة الصيانة في ملعب «الأول بارك» يتابعون حالة العشب الأخضر في الـ 02:00 ظهرًا وقبل انطلاقة مواجهة النصر والأهلي الليلة (صورة خاصة بـ«الرياضية»)
الرياض ـ عبد العزيز حمد 2026.04.29 | 04:30 pm

ظهرت أرضية ملعب «الأول بارك» الذي يحتضن مواجهة «الكلاسيكو» بين فريق النصر الأول لكرة القدم، وضيفه الأهلي، في قمة الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، سليمة ولم تتأثر بتساقط الأمطار التي هطلت على الرياض العاصمة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».
وأوضح المصدر ذاته، أن شركة الصيانة الخاصة بالملعب احتاطت لمثل هذه الظروف المناخية، وظلت أجهزتها تتابع حالة أرضية الملعب المجهزة بأفضل الإمكانات، من تصريف السيول وكذلك مجاري الماء، لتهيئة أرضيته قبل انطلاق المواجهة المرتقبة.
وبيّن أن الأجواء مثالية، وأرضية الملعب أكثر من رائعة، وتم متابعتها بشكل دقيق، مع استمرار الأمطار التي واصلت السقوط من الصباح الباكر في الرياض.
وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن عن هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض، تشمل كلًا من الرياض ومناطق الدرعية، والدلم، والمزاحمية، وضرما، ومرات، والقدية، والغاط، والزلفي، والمجمعة، وشقراء، وثادق، وحريملاء، ورماح.


