الشريف: أديت شخصية «بسمة» بصدق

أكدت الفنانة فاطمة الشريف سعادتها بالمشاركة في مسلسل «ميركاتو»، الذي يعرض على منصة «MBC شاهد»، بإدارة المخرج يعقوب المهنا.

وتشارك الشريف في المسلسل وتقدم شخصية «بسمة»، وهي امرأة تجسد معنى العصامية والبساطة في أبهى صورها، موضحة أنَّ الشخصية تنتمي إلى طبقة كادحة، حيث تعيش في منطقة شعبية فقيرة وتكسب رزقها من بيع «الشاي والقهوة»، وهي والدة «بدر»، وتمثل السند العاطفي له، على الرغم من تواضع إمكاناتها المادية وتواضع مستواها التعليمي.

وأضافت «الشخصية مرسومة بصدق شديد لتعبر عن شريحة كبيرة من الناس الذين يواجهون تحديات الحياة بابتسامة وصبر».

وتدور أحداث المسلسل عن كرة القدم والطموحات بأسلوب جديد أيضًا، حيث ستكون كل حلقة عبارة عن شوط، وهو مسلسل أيضًا ذو حلقات قصيرة، وتقع أحداثه بـ10 حلقات فقط، وهو مسلسل يحمل الطابع الكوميدي.

وهو من بطولة فاطمة الشريف، سعيد صالح، محمد العيسى، عهود السامر، عبد الرحمن بن نافع، ميرال مصطفى، محمد الراشد، انتصار الشريف، سراء العتيبي، ومحمد الجبرتي، ومن إنتاج شركة الصدف.