المفرج يستقيل من منصبه.. ويقترب من الأخضر

تقدّم فهد المفرج، الرئيس التنفيذي لكرة القدم في نادي الهلال، باستقالته رسميًّا من منصبه، وفقًا لمصادر «الرياضية».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنَّ الإدارة الزرقاء لم ترد على استقالة المفرج حتى ساعة إعداد هذا الخبر، وسط توقعات بقبولها، في وقتٍ يستعد فيه للإشراف على المنتخب السعودي لكرة القدم، في خطوة جديدة، مع اقترابه من التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي «الأخضر».

وكانت «الرياضية» كشفت، الخميس الماضي، استنادًا إلى مصادر خاصة، عن اقتراب المفرج من إدارة المنتخب السعودي ورحيله عن الهلال.

ومثَّل المدافع السابق الفريق العاصمي لمدة 11 عامًا، بين 1998 و2009، قبل انتقاله إلى الاتفاق، واعتزاله بقميصه في 2011.

وعاد لاحقًا إلى الهلال بثوب إداري، وتنقّل بين أدوار عدة منذ 2012، بدءًا من مدير فريق الأولمبي، ثم الفريق الأول، قبل أن يعمل منسقًا ومشرفًا عليه، وصولًا إلى منصب المدير التنفيذي لكرة القدم، إلى جانب عضويته في مجلس الإدارة.

وخلال فترته، شهد الفريق عددًا من المنجزات، أبرزها تحقيق دوري أبطال آسيا مرتين، ووصافة كأس العالم للأندية 2022، وبلوغ ربع نهائي البطولة ذاتها عام 2025.