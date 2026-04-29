الهلال ينتظر فحوصات نيفيش

أوضحت لـ«الرياضية» مصادر خاصة أنَّ البرتغالي روبن نيفيش، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، سيخضع لفحص عبر الأشعة، الخميس، لدى أحد المراكز الطبية المختصة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنَّ الفحص المبدئي، الذي خضع له نيفيش «29 عامًا»، بيَّن أنَّ الإصابة بسيطة ولا تستدعي القلق، لكن الكشف سيحدد مدى نوعية الإصابة وفترة الغياب.

وأصيب النجم البرتغالي خلال مواجهة فريقه أمام ضمك، الثلاثاء، التي شارك فيها كاملة، وشعر ببعض الآلام خلال الدقائق الأخيرة.

من جهة أخرى، منح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، لاعبي فريقه إجازة لمدة يوم واحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته الخميس، استعدادًا لمواجهة الحزم، السبت، على ملعبه في الرس ضمن منافسات الجولة الـ 31 من دوري روشن.