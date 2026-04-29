الاتحاد يغير ثلاثة.. التعاون يثبت التشكيلة

يخوض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مواجهة التعاون، الأربعاء، في الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي على ملعب الأخير في بريدة بتشكيلة أساسية طالتها ثلاثة تغييرات مقارنة بالتي خسرت أمام نيوم 3ـ4 في الجولة الماضية.

وتضمنت التغييرات الثلاثة دخول كل من الألباني ماريو ميتاي وأحمد شراحيلي وعوض الناشري أساسيين على حساب البرتغالي دانيلو بيريرا ومهند الشنقيطي وفيصل الغامدي الذين بدؤوا لقاء نيوم الأخير.

وخرج بيريرا والشنقيطي من حسابات البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق الاتحادي بسبب إيقاف الأول لتراكم البطاقات، ومعاناة الثاني من الإصابة، فيما جلس الغامدي على دكة البدلاء.

في المقابل، أبقى كونسيساو على ثمانية لاعبين كانوا ضمن التشكيلة الأساسية أمام نيوم، وهم: الصربي بريدراج رايكوفيتش، حسن كادش، الصربي جان كارلو سيميتش، البرازيلي فابينيو تفاريس، الهولندي ستيفن بيرجوين، البرتغالي روجر فيرنانديز، الجزائري حسام عوار، المغربي يوسف النصيري.

على الجانب الآخر، فضل البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب التعاون الاعتماد على التشكيلة ذاتها التي فازت على النجمة 2ـ1 في المباراة الماضية، وتألفت من البرازيلي مايسلون دوس سانتوس حارس المرمى، ومواطنه أندريه جيروتو، قاسم لاجامي، محمد الدوسري، محمد محزري، الفرنسي أنجيلو فولجيني، الهولندي أشرف المهديوي، البرازيلي فلافيو داسيلفا، البلغاري مارين بيتكوف، محمد الكويكبي، والكولومبي روجر مارتينيز.

ويدخل الفريق الجداوي اللقاء في المركز السادس برصيد 45 نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة، بينما يأتي التعاون خامسًا بـ49 نقطة.