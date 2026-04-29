التعاون يوقع مع فتيلا

وقَّع نادي التعاون اتفاقية قانونية مع شركة «فتيلا» للمحاماة والاستشارات القانونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة ورفع مستوى الامتثال، وحماية حقوق النادي ومصالحه، ضمن مسار تطوير العمل المؤسسي في النادي.

وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي القصيمي، بحضور بدر الغنام، رئيس مجلس الإدارة، فيما مثَّل فتيلا المحامي عبد الله القفاري مديرها العام، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين.

وأوضح النادي، في حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أنَّ الاتفاقية تأتي ضمن حزمة من المبادرات التطويرية الرامية إلى رفع كفاءة الإجراءات القانونية، وترسيخ مبادئ الحوكمة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة في إدارة الأندية، إضافة إلى دعم استدامة العمل المؤسسي.

وأكد الغنام أنَّ الاتفاقية تمثل خطوة نوعية في تطوير البنية القانونية للنادي، مشيرًا إلى أنَّ التعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة يسهم في تعزيز الامتثال وضمان سلامة الإجراءات، بما يحفظ حقوق النادي ويخدم مصالحه.

من جهته، أوضح القفاري أنَّ الاتفاقية تستهدف تقديم خدمات قانونية متكاملة تشمل الاستشارات والدعم القانوني، بما يواكب التطورات التنظيمية في القطاع الرياضي، ويعزز كفاءة العمل وفق أعلى المعايير المهنية.

وشدَّد نادي التعاون على احتفاظه بكافة حقوقه النظامية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوز أو إساءة تمس النادي أو منسوبيه أو جماهيره، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمسؤولية الإعلامية، بما يدعم بيئة رياضية قائمة على الاحترافية والتنافس الشريف.